Düşenin dostu olmazmış! Pogba\'ya şok üstüne şok

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La Gazzetta dello Sport 'un haberine göre; Juventus, Pogba'nın futboldan men edilmesi kesinleşirse sözleşmesini feshedecek.

İtalyan devi Juventus , doping testi pozitif çıkan ve 4 yıl futboldan men edilmesi talep edilen Paul Pogba hakkındaki kararını verdi. İtalyan devi yıldız furbolcunun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Dopingle Mücadele Savcılığı, yeniden yargılanma sürecinin ardından yıldız oyuncunun 4 yıl futboldan men cezası almasının talep etti. Kurallara göre bu suçtan alınabilecek en büyük ceza, Paul Pogba için istenen 4 yıl futboldan men cezası.

161 DAKİKA SAHADA KALDI

Kariyeri başarılarla dolu olan Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla yalnızca 161 dakika forma giyebilmiş ve skor katkısı verememişti.