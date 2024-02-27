Düzce 1907 Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Şampiyonu - Son Dakika
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Düzce 1907 Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Şampiyonu

Düzce 1907 Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Şampiyonu

Düzce 1907 Spor Kulübü, Midi Kızlar voleybol müsabakalarında şampiyon oldu. Düzce'de düzenlenen müsabakalara 9 takım katıldı ve Düzce 1907 Spor Kulübü birinci oldu. İkinci sırayı Düzce Gücü Spor Kulübü, üçüncü sırayı ise Düzce Ay Spor Kulübü aldı. Dereceye giren sporcu ve okullara ödülleri ödül töreniyle takdim edildi.

27.02.2024 15:00
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DÜZCE(İHA) – Midi Kızlar voleybol müsabakalarında şampiyon Düzce 1907 Spor kulübü oldu.

Düzce'de 5-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Midi Kızlar Voleybol mahalli müsabakalarına 9 takım katıldı. Müsabakalar sonunda Düzce 1907 Spor Kulübü birinci, Düzce Gücü Spor Kulübü ikinci, Düzce Ay Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcu ve okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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