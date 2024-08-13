Düzce Belediyesi 'Spor Mahallemde' Etkinliklerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi 'Spor Mahallemde' Etkinliklerine Devam Ediyor

Düzce Belediyesi \'Spor Mahallemde\' Etkinliklerine Devam Ediyor

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Spor Mahallemde' etkinlikleri gençler ve çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Etkinlikler her akşam bir mahallede düzenleniyor.

13.08.2024 08:59  Güncelleme: 09:00
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Gençlik ve spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Spor Mahallemde' etkinliklerini gençler ve çocuklar çok sevdi. Etkinlikler her akşam bir mahallede olacak şekilde sürüyor.

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen 'Spor Mahallemde' kaldığı yerden devam edecek.

Gençler ve çocuklar için voleybol, futbol, cornhole, taç, tenis satranç ve bocce oyunlarının yer aldığı ve Dünya Düzce Günleri etkinlikleri nedeniyle ara verilen etkinlikler her akşam bir mahallede gerçekleştirilecek.

14 Ağustos Çarşamba günü Tokuşlar, 15 Ağustos Perşembe günü Uzunmustafa, 16 Ağustos Cuma günü ise Cumhuriyet Mahallelerinde yapılacak etkinlikler saat 19.30'da başlayacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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