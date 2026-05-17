Gençler spor alanlarında kıyasıya rekabet etti

Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerini Anıtpark Meydanı'nda başlattı. İki kurumun işbirliği ile kurulan parkurlarda birçok branşta gençler ve çocuklar yeteneklerini sergiledi. Alanda oluşturulan el emeği tablo sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Düzce Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anıtpark'ta hazırlanan spor alanlarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları start verildi. Adına yakışır etkinliklerle başlayan organizasyon kapsamında hafta sonu boyunca Anıtpark'ta kurulan spor alanlarında gençlerin spor branşlarına ilgileri keşfedilecek ve geliştirmeleri teşvik edilecek. Anıtpark'ta her yaştan Düzceli için hazırlanan voleybol, ayak futbolu, touch tenis, bocce ve basketbol alanlarında hünerlerini sergileyen gençler parkurları boş bırakmazken Gençlik Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikler hafta sonu boyunca Anıtpark'taki parkurlar ile gençlerin hizmetinde olacak. Ayrıca alanda oluşturulan sergideki el emeği ürünler de sanatseverlerin beğenisine sunulurken ekipler Düzceli gençleri etkinliklere katılmaya davet etti. - DÜZCE