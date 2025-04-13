Düzce'de 19 Mayıs Spor Kampüsü Projesi İçin İhale Süreci Başlıyor - Son Dakika
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Düzce'de 19 Mayıs Spor Kampüsü Projesi İçin İhale Süreci Başlıyor

Düzce\'de 19 Mayıs Spor Kampüsü Projesi İçin İhale Süreci Başlıyor

Düzce Belediyesi, Kiremitocağı Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda hayata geçireceği 19 Mayıs Spor Kampüsü Projesi için ihale hazırlıklarını başlattı. Proje, çok amaçlı spor salonu, sentetik çim saha ve sosyal alanlar içerecek.

13.04.2025 21:02  Güncelleme: 21:04
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Düzce Belediyesi'nin, Kiremitocağı Mahallesi'ndeki 20 dönümlük atıl alanda hayata geçireceği 19 Mayıs Spor Kampüsü Projesi için ihale süreci başlıyor. Çok amaçlı spor salonu, sentetik çim saha, çelik tribün ve sosyal alanların yer alacağı Spor Kampüsü Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün spor alanındaki vizyon projelerinden biri olan ve projesi Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından çizilen '19 Mayıs Spor Kampüsü' için ihale hazırlıkları başladı. Spor Toto Genel Müdürlüğü ile yapım protokolünün imzalandığını hatırlatan Faruk Özlü, kampüsün Kiremitocağı Mahallesi'nde hayata geçirileceğini ve ihale dosyasının hazırlandığını belirterek, "Kısa süre içinde ihaleye çıkıyoruz" dedi.

"Spor Şehri Düzce" hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Başkan Özlü, proje kapsamında, atıl durumda bulunan yaklaşık 20 dönümlük alanda, çok amaçlı spor salonu, sentetik çim saha, tribünler, sosyal alanlar ve çeşitli spor sahalarının yer alacağını ifade etti.

İhaleye çıkacak projede, 5+1 standardında büyük bir spor salonu, 45x90 metre ölçülerinde amatör spor kulüplerine hizmet verecek sentetik çim saha ve bu sahaya ait 400 kişilik çelik tribün, hakem ve giyinme odaları, kafeterya, yönetim birimleri ve sosyal alanlar yer alıyor.

Başkan Özlü, "Nurettin Zafer Stadı'nın daha iyisini buraya inşa edeceğiz ve stadı taşıyacağız. Nurettin Zafer Stadı'nın bulunduğu alanda ise Millet Bahçesi-2 projemizi hayata geçireceğiz" dedi.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanacağını belirten Özlü, mali kaynağın ise Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacağını ifade etti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce'de 19 Mayıs Spor Kampüsü Projesi İçin İhale Süreci Başlıyor - Son Dakika

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