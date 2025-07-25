Düzce\'de Futbol ve Boksta Eşsiz Maç

Düzce'de muaythai ve boks sporcuları, halı saha maçına boks eldivenleriyle çıkarken, hem futbol oynadılar hem de boks tekniklerini kullanarak sahayı ringe çevirdi.

Düzce'de Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişkin, öğrencileri olan muaythai ve boks sporcularıyla birlikte bu sıra dışı etkinliği organize etti. Sahaya kramponların yanı sıra boks eldivenleriyle de çıkan sporcular, maçın başlamasıyla birlikte ilginç anlara sahne oldu. Topu ayağına alan rakibine kontrollü bir şekilde yumruklar savuran sporcular, bir yandan boks gardı alarak kendilerini savunurken, diğer yandan da gol atmak için mücadele etti.

"Daha önce böyle bir şey yapılmamıştı"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Muhammet Bişkin, "Amacımız burada sporun farkındalığını göstermekti. Sporcularımız daha önce hiç halı sahaya gelmemişlerdi. Halı saha maçı yapalım istedik. Dövüş sporları, sert spor ama hem maç yaptık hem gençlerle eğlendik hem de sporda şiddetin olmadığına dikkat çekmek istedik. Boks eldivenleriyle geldik. Daha önce böyle bir şey yapılmamıştı. Bizler sporun farklı açılarını gösterelim ve insanların spora ilgisini çekelim istedik. Burada 4 maç yapsak izlemezler ama boks eldivenleriyle maç yaptık herkes bizi izledi" dedi.

Maçın sonunda sporcular birbirlerine sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE