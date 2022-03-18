Düzce Üniversitesi'nin şampiyonları madalyaya doymuyor - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nin şampiyonları madalyaya doymuyor

18.03.2022 17:07
Düzce Üniversitesi'nin şampiyonları madalyaya doymuyor

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, kazandığı başarılara yenilerini ekleyerek başarı grafiğini yukarıya doğru yükseltmeye devam ediyor.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, kazandığı başarılara yenilerini ekleyerek başarı grafiğini yukarıya doğru yükseltmeye devam ediyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun Sakarya'da düzenlediği Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası'na Düzce Üniversitesi öğrencileri aldığı başarılı sonuçlarla damga vurdu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve bin iki yüz sporcunun katıldığı şampiyonada, antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisi Mustafa Ödemiş, büyük erkek kata da Türkiye şampiyonu olurken, Antrenörlük bölümü 1. sınıf öğrencisi Sara Akafova da büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldular.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin önemli başarılar kazandığı şampiyonada yine Antrenörlük 1. sınıf öğrencisi Sude Tekeoğlu büyük kadınlar kategorisinde 2. olurken, Antrenörlük 3. sınıf öğrencisi Mithatcan Zarifoğlu ise 3. olma başarısını gösterdi.

Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılar kazanan öğrencilerimizi ve onlara desteklerini esirgemeyen başta aileleri olmak üzere, antrenörlerine ve hocalarına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi'nin şampiyonları madalyaya doymuyor

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Spor Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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