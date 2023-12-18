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Düzce Üniversitesi Öğrencisi Avrupa Wushu Şampiyonası'nda Birinci Oldu - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Öğrencisi Avrupa Wushu Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Düzce Üniversitesi öğrencisi Mehmet Demirci, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda 52 kiloda birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, Demirci'nin ulusal ve uluslararası başarılarıyla gurur duyulduğu belirtildi.

Düzce Üniversitesi Öğrencisi Avrupa Wushu Şampiyonası\'nda Birinci Oldu
18.12.2023 - 17:39,
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencisi Mehmet Demirci, Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birinci oldu.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Demirci, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birincilik derecesiyle büyük başarının sahibi oldu.

Şampiyonda başarılı performansıyla tüm rakiplerini geride bırakan Demirci, finalde Ermeni rakibini de yenerek 52 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Daha önce de ulusal ve uluslararası birçok başarısıyla ülkemizi ve Üniversitemizi gururlandıran Mehmet Demirci'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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