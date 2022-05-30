Düzceli iki sporcu Para Halter Milli Takım Kampı'na davet edildi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Uğur Yumuk ve Muhammet Kaan Aktürk, Para Halter Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun faaliyet programında yer alan kamp, 1 Haziran-22 Eylül tarihlerinde Kocaeli'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilecek.

24-29 Eylül tarihlerinde Gürcistan'da yapılacak Para Halter Avrupa Şampiyonası öncesinde, milli sporcular hazırlık kampına katılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Mesut Yılmaz eşliğinde çalışmalarını sürdüren Uğur Yumuk ve Muhammet Kaan Aktürk de milli takım kampına çağrıldı.