Düzceli sporcular Okul Sporları Gençler Oryantiring Türkiye Şampiyonasında 2 madalya kazandı

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Okul Sporları Gençler Oryantiring Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 2 madalya kazandı.

Yozgat'ta gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Oryantiring Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsilen katılan sporculardan Genç Erkek A kategorisinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Altan Eren Ersoy Türkiye üçüncüsü ve Özel Uğur Koleji öğrencisi M. Sadık Seydioğlu Türkiye dördüncüsü oldu.

Sporcular, Bahreyn Manama'da yapılacak Okullar Arası Gençler Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi ve okullarını temsil edecek. - DÜZCE