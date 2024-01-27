Düzcespor, Amed Sportif Faaliyetler\'e 3-0 mağlup oldu

Düzcespor, TFF 2. Lig'in 21. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Halil Erdoğan, Kurtuluş Aslan, Cihad Buyurgan
Düzcespor: Gökhan Siverek, Hamit Kulya (Mehmet Bektaş dk. 46), Serdarcan Eralp (İlke Tankul dk. 82), Oğuzhan Aydoğan, Furkan Demir, Zahit Fındık, Yasin Palaz (Yiğit Yılmaz dk. 35), Şahin Şafakoğlu, İsmail Zehir (Alişan Durmuş dk. 16), Uğur Arslan Kuru, Şaban Özel
Amed Sportif Faaliyetler: Aykut Özer, Taner Gümüş (Enes Durmuş dk. 84), Çekdar Orhan (Yusuf Tursun dk. 84), Berk İsmail Ünsal (Ahmet Dereli dk. 84), Uğur Adem Gezer, Abdullah Dijlan Aydın, Alaettin Batuhan Tur, Veli Çetin, Oktay Aydın (Taşkın Kılıç dk. 84), Onur Karakavak, Mert Çapar (Yılmaz Ceylan dk. 50)
Goller: Taner Gümüş (dk. 42 ve 78), Enes Durmuş (dk. 90+3) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Şaban Özel Dk. 76, Mehmet Bektaş Dk. 76 (Düzcespor) Mert Çapar Dk. 39 (Amed Sportif Faaliyetler) - DÜZCE
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