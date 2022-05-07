Düzcespor şampiyonluğu annelere armağan etti - Son Dakika
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Düzcespor şampiyonluğu annelere armağan etti

07.05.2022 15:05
Düzcespor şampiyonluğu annelere armağan etti

DÜZCE(İHA) – TFF 3 lig 2. grupta mücadele eden Düzcesporlu futbolcular sahaya anneler günü pankartıyla çıktı.

DÜZCE(İHA) – TFF 3 lig 2. grupta mücadele eden Düzcesporlu futbolcular sahaya anneler günü pankartıyla çıktı.

TFF 3. Lig 2. grupta bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Düzcespor Çarşambaspor müsabakası öncesinde annelere jest yaptı. "Şampiyonluğu tüm kadınlarımıza ve annelerimize armağan ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı pankart ile sahaya çıkarak anneler gününü kutladılar.

Düzceli kadın taraftarlar sezon başından bugüne kadar tribünlerdeki yerini alarak Düzcespor şampiyonluğuna katkı sağladı. - DÜZCE

Düzcespor şampiyonluğu annelere armağan etti
Düzcespor şampiyonluğu annelere armağan etti

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Türkiye Futbol Federasyonu, Çarşambaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzcespor şampiyonluğu annelere armağan etti - Son Dakika


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