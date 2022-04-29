E. Frankfurt, deplasmanda West Ham United'ı devirdi - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt, deplasmanda İngiliz temsilcisi West Ham United'ı 2-1 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında West Ham United, Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Alman ekibi 1. dakikada Ansgar Knauff'un golüyle 1-0 öne geçti. 21. dakikada ev sahibi ekip, Antonio ile cevap verdi maçta skor 1-1'e geldi. İlk yarı bu sonuçla sona ererken, ikinci yarıda da tempo yüksekti. 54. dakikada Frankfurt, Kamada'nın golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve 90 dakika Alman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 5 Mayıs Perşembe günü Almanya'da oynanacak. - İSTANBUL