Ebru Acer, Hong Konglu rakibini 3-1 yenerek dünya şampiyonasında finale kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özel milli sporcu Ebru Acer, Tayland'ın Pattaya şehrinde sürdürülen ITTF Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlar yarı finalinde Hong Konglu Ng Mui Wui'yi 3-1 yenerek finale yükseldi. Acer, finalde Rus Maria Galkina ile altın madalya için mücadele edecek.
Özel milli sporcu Ebru Acer, Tayland'ın Pattaya şehrinde devam eden ITTF Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlar finaline yükseldi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ebru Acer, tek kadınlar yarı final müsabakasında Hong Konglu rakibi Ng Mui Wui'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kariyerinde VIRTUS Avrupa ve Dünya şampiyonlukları, Paris 2024 Paralimpik Oyunları üçüncülüğü ve 2025 Paralimpik Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu, 2026 Çift Kadınlar Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonluğu'nun ardından ferdi kategoride de altın madalya için mücadele edecek.
Ebru Acer, 2026 Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası finalinde Rus sporcu Maria Galkina ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: İHA
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