Ece Zurnacı Kuraş Türkiye Şampiyonu Oldu

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi judo sporcusu Mersin'de düzenlenen Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcusu Ece Zurnacı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mersin'de düzenlenen Kuraş Türkiye Şampiyonası'na katılan Zurnacı, tüm rakiplerini geride bırakarak 78 kilogram Kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Zurnacı, elde ettiği bu önemli başarıyla Sakarya'yı gururlandırarak Milli Takım'a seçildi ve ülkemizi uluslararası platformda temsil etme hakkı kazandı. - SAKARYA