Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 18. sırada yer aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde milli sporcu Ecem Güzel, oyunları genel klasmanda 43 sporcu arasında 18'inci sırada bitirdi.
Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 6 kategorisinde yarışlar sona erdi.
Milli yelkenci Ecem Güzel, dokuzuncu yarışı 21'nci sırada tamamlarken, son yarış olumsuz koşullar nedeniyle iptal edildi.
Oyunlar sonunda final bileti alamayan Ecem Güzel, organizasyonu genel klasmanda 43 sporcu arasında 18'nci sırada tamamladı.
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