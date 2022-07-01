Eczacıbaşı altyapısına iki yeni isim - Son Dakika
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Eczacıbaşı altyapısına iki yeni isim

01.07.2022 10:22
Eczacıbaşı altyapısına iki yeni isim

Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapı teknik kadrosuna Barış Özdemir ve Emre Nur'u kattı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapı teknik kadrosuna Barış Özdemir ve Emre Nur'u kattı.

Kadro yapılanmasına devam eden ve bu kapsamda altyapı çalışmalarını da sürdüren Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapı teknik kadrosuna Barış Özdemir ve Emre Nur'u dahil ettiğini duyurdu.

Eczacıbaşı ailesinin parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Barış Özdemir, "Türk voleyboluna ve Eczacıbaşı'na iyi sporcular yetiştirip hedefler doğrultusunda başarılı olacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Eczacıbaşı altyapısına transferiyle ilgili görüşlerini dile getiren Emre Nur, "Türk voleybolunun en saygın ve köklü kulüplerinden biri olan Eczacıbaşı'nda antrenörlük yapacağım için çok heyecanlıyım. Eczacıbaşı A Takımı'na ve Türk Voleyboluna değerli oyuncular kazandırmak için tüm enerjimle burada olacağım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı altyapısına iki yeni isim - Son Dakika

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