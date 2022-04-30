Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

30.04.2022 14:57
Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

SALON: Burhan Felek Vestel HAKEMLER: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu.TÜRK HAVA YOLLARI: Carlini, Kingdon, Aslı, Polen, Orthmann, Bahar, Ceren (L), Şeyma, Ada, Van Ryk, İrem, Berin (L).ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Gözde, Fatma.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu.TÜRK HAVA YOLLARI: Carlini, Kingdon, Aslı, Polen, Orthmann, Bahar, Ceren (L), Şeyma, Ada, Van Ryk, İrem, Berin (L).ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Gözde, Fatma.SETLER: 0-3 (18-25,19-25, 20-25)SÜRE: 83 dakika (24,30,29)Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı 3'üncülük-4'üncülük ilk maçında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı Dynavit - Türk Hava Yolları serisinin 2'nci karşılaşması, 3 Mayıs Salı günü saat 15: 00'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Eczacıbaşı, bu karşılaşmayı da kazanması halinde sezonu 3'üncü sırada bitirecek.

- İstanbul
Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
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Türk Hava Yolları, Burhan Felek, Vestel, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 - Son Dakika
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