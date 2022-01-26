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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi

26.01.2022 20:46
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi

SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Eldar Aliyev, Volodymyr BosenkoECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Simge (L), Saliha, Dilay, Gözde, Ognjenovic, Selin, Merve, Zeynep (L).

SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Eldar Aliyev, Volodymyr BosenkoECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Simge (L), Saliha, Dilay, Gözde, Ognjenovic, Selin, Merve, Zeynep (L).URALOCHKA-NTMK: Kulikova, Kastsiuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Trukhina (L), Karpol (L), Cese Montalvo.SETLER: 2-3 (25-17,24-26, 31-29,19-25, 6-15)SÜRE: 125 dakika (23',27',37',24',14')Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Çeyrek Final 2'nci maçında Rusya'nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımına 3-2 mağlup oldu. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başaran turuncu-beyazlı ekip, 2'nci maçta 2 seti alıp turu geçmeyi garantileyerek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla kaptan Tijana Boskovic oldu.

- İstanbul

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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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