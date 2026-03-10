Eczacıbaşı Dynavit Çeyrek Finalde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eczacıbaşı Dynavit Çeyrek Finalde

10.03.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Rzeszow'u konuk edecek.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Raquel Portela (Portekiz) ve Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) hakem ikilisi görev alacak.

Turuncu-beyazlılar, C Grubu'nda son olarak İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 22.30'da Polonya'da oynanacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit Çeyrek Finalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Gaziantep’e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu Facianın eşiğinden dönüldü Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 13:04:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit Çeyrek Finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.