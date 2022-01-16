Eczacıbaşı Dynavit, derbiye hazırlanıyor

Misli.com Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'a konuk oluyor.

Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında PTT'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen turuncu-beyazlılar, Sultanlar Ligi 14. Hafta Nilüfer Belediyespor karşılaşmasından da galip ayrılarak derbi hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

'VakıfBank ile karşılaşacağımız derbi için oldukça yoğun çalışıyoruz' diyen milli smaçör Hande Baladın, "Maçın başından sonuna kadar kontrolü elimizde tutmaya çalışacağız. Bir önceki maçımızdaki hatalarımızın farkındayız ve bunların üstüne giderek daha iyi bir oyun sergileyeceğimize inanıyorum. Umarım maçın sonunda galip gelen taraf biz oluruz" dedi.

VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit derbisi 17 Ocak Pazartesi günü saat 19: 00'da, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. - İSTANBUL