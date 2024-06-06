Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Elif Şahin'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını duyurdu. Kulüp, genç sporcunun büyük bir gelişim gösterdiğini ve birlikte daha nice başarılara imza atacaklarını belirtti.

06.06.2024 14:14
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Eczacıbaşı Dynavit, 2020-2021 sezonundan bu yana turuncu-beyazlı formayı giyen 23 yaşındaki milli voleybolcu Elif Şahin ile sözleşme yeniledi.

Eczacıbaşı Dynavit, 23 yaşındaki milli voleybolcu Elif Şahin'in sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Henüz genç bir sporcuyken kulübümüze gelen kıymetli pasörümüz Elif, yıllar içerisinde büyük bir gelişim göstererek bir yıldıza dönüştü. Sporcumuzla önümüzdeki 2 sezon daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Elif Şahin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
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