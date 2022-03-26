Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı konuk ediyor - Son Dakika

CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nde Karayolları'nı konuk edecek.

CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'ne kaldığı yerden devam ediyor. Turuncu-beyazlılar, ligin 25. haftasında Karayolları'nı konuk edecek. Mücadele öncesi hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

"Şampiyonluğun ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz" diyen genç smaçör Saliha Şahin, "CEV Kupası'nda aldığımız şampiyonluk hepimizi oldukça motive etti. Şimdi kendi ligimize dönüp, oynayacak olduğumuz maçlara odaklanmamız gerekiyor. Hedeflerimiz doğrultusunda mücadele ettiğimiz bütün kupaları almak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen bütün gayreti göstererek çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyerek maç öncesi görüşlerini aktardı.

Eczacıbaşı Dynavit - Karayolları karşılaşması, yarın saat 14.00'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL