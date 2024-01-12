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Eczacıbaşı Dynavit, Yasemin Şahin'i transfer etti - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Yasemin Şahin'i transfer etti

Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen Yasemin Şahin'i renklerine bağladı. Şahin, transferle ilgili mutluluğunu ve heyecanını dile getirerek, takıma katkı sağlamak istediğini belirtti.

Eczacıbaşı Dynavit, Yasemin Şahin\'i transfer etti
12.01.2024 - 16:54,  Güncelleme: 16:55
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Eczacıbaşı Dynavit, son olarak Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen Yasemin Şahin'i renklerine bağladı.

Eczacıbaşı Dynavit, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Turuncu-beyazlılar, son olarak Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nde oynayan Yasemin Şahin'i renkleirne bağladı. Transferle ilgili görüşlerini aktaran Yasemin Şahin, "Sezonun geri kalan kısmında Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne ve takıma dahil olduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Hedeflerimiz doğrultusunda mücadeleye dahil olup katkı sağlamak istiyorum. Hepimiz için başarılı bir sezon dilerim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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