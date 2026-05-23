Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Tokat'ta 18-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde 28 maçın 28'ini de kazanarak şampiyon oldu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapıdaki başarılı yapılanmasını bir kez daha şampiyonlukla taçlandırdı. Tokat'ta 18-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, sezon boyunca çıktığı 28 maçın 28'ini de kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

A Grubu'nda yer alan turuncu-beyazlılar; grup etabında Aydın BŞB., Beşiktaş ve Rota Koleji karşılaşmalarını set vermeden 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Karayolları'nı 25-13, 25-11 ve 25-23'lük setlerle mağlup eden Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, yarı finalde ise Nilüfer Belediyesi'ni 25-13, 25-14 ve 25-22'lik setlerle geçerek finale adını yazdırdı.

Final karşılaşmasında V.Bank ile karşılaşan genç turuncu-beyazlılar, mücadeleden 25-18, 23-25, 25-13 ve 25-18'lik set skorlarıyla 3-1 galip ayrılarak Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda kupanın sahibi oldu.

Turnuva boyunca ortaya koyduğu disiplinli oyun ve takım performansıyla dikkat çeken Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, kulübün altyapıdaki güçlü voleybol geleneğini bir kez daha ortaya koydu. - İSTANBUL