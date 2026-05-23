Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu
23.05.2026 20:24  Güncelleme: 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Tokat'ta düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde 28 maçın tamamını kazanarak şampiyon oldu. Finalde V.Bank'ı 3-1 yenen turuncu-beyazlılar, altyapıdaki başarısını bir kez daha taçlandırdı.

Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Tokat'ta 18-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde 28 maçın 28'ini de kazanarak şampiyon oldu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapıdaki başarılı yapılanmasını bir kez daha şampiyonlukla taçlandırdı. Tokat'ta 18-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, sezon boyunca çıktığı 28 maçın 28'ini de kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

A Grubu'nda yer alan turuncu-beyazlılar; grup etabında Aydın BŞB., Beşiktaş ve Rota Koleji karşılaşmalarını set vermeden 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Karayolları'nı 25-13, 25-11 ve 25-23'lük setlerle mağlup eden Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, yarı finalde ise Nilüfer Belediyesi'ni 25-13, 25-14 ve 25-22'lik setlerle geçerek finale adını yazdırdı.

Final karşılaşmasında V.Bank ile karşılaşan genç turuncu-beyazlılar, mücadeleden 25-18, 23-25, 25-13 ve 25-18'lik set skorlarıyla 3-1 galip ayrılarak Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda kupanın sahibi oldu.

Turnuva boyunca ortaya koyduğu disiplinli oyun ve takım performansıyla dikkat çeken Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, kulübün altyapıdaki güçlü voleybol geleneğini bir kez daha ortaya koydu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat’ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat'ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
İzmir’de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza
Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı
Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti

19:42
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
19:30
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 20:30:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.