Spor

Eczacıbaşı, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart Salonu'ndaki organizasyonun final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşılaştı.

Rakibini 26-24, 25-22 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenen Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon Eczacıbaşı'na madalya ve kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Organizasyonda Karşıyaka'yı 3-0 yenen VakıfBank da üçüncü oldu.