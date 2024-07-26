Eda Erdem Dündar: 'Grubumuz zorlu ama biz hazırız' - Son Dakika
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Spor

Eda Erdem Dündar: 'Grubumuz zorlu ama biz hazırız'

Eda Erdem Dündar: \'Grubumuz zorlu ama biz hazırız\'

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na takımın büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, takımın oyununu arttırıp kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Erdem, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile oynayacakları mücadeleleri değerlendirirken, takımların güçlü olduğunu ve her maçın zorlu geçeceğini ifade etti. Milli voleybolcu, kendilerini destekleyen vatandaşlara teşekkür ederek, Paris'te iyi bir performans sergilemek için desteklerini sürdürmelerini istedi.

26.07.2024 19:56
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- Eda Erdem Dündar: "Grubumuz zorlu ama biz hazırız"

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar:

"Oyunumuzu arttırıp, kazanmak için mücadele edeceğiz"

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na takımın büyük bir özveriyle çalıştığı belirterek, "Bizim grubumuz zorlu ama biz hazırız" dedi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Milletler Ligi'nin ardından kısa bir ara verdinden sonra yaklaşık 20 gündür kampa devam ettiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Erdem, "Maç saatleri erken olduğu için antrenörümüz top idmanlarını sabah saatine koydu. O yüzden sabahları top idmanı yapmak bizleri maç saatine hazırladı diyebilirim. Takım büyük bir özveriyle çalışıyor. Heyecanlıyız, az kaldı" ifadelerini kullandı.

"Biz yazdığımız işi, en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz"

3. kez olimpiyatlara katılacak olan olmasından dolayı, takım arkadaşlarıyla ne gibi fikir alışverişi yaptığının sorulması üzerine 37 yaşındaki futbolcu, "İlk gittiğim zaman çok heyecanlıydım ve benim oynadığım Londra Olimpiyatları tarihte en iyi organize edilmiş olimpiyatlar olarak adlandırılıyor. Tokyo'dan sonra Paris de, Londra'yla yarışacak şekilde hazırlanıyormuş. Öyle bir duyumlar aldık. Olimpiyat sporun zirvesi ama biz yazdığımız işi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Onlara çok fazla stres yüklememeye çalışıyorum. Köyde çok güzel aktiviteler var. Çok başarılı elit sporcularla aynı yerde yemek yiyeceksiniz, yan yana yürüyeceksiniz. Sosyal olmaları gerektiğini de söylüyorum. Takımda herkes çok heyecan duyuyor. İlk defa katılacak sporcu arkadaşlarım için Paris, çok güzel bir deneyim olacak" diye cevap verdi.

"Oyunumuzu arttırıp, kazanmak için mücadele edeceğiz"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile oynayacakları mücadeleleri değerlendiren Kaptan Eda Erdem Dündar, "Bence 3 takım da çok iyi oynuyor. Hollanda'nın yükselen bir grafiği var. Çok fazla beklenmiyordu olimpiyatlara kalmaları ama Milletler Ligi'nde çok iyi oynadılar. Takım olarak güzel bir kimyaları var. İlk maçı onlarla yapacağız. Bence olimpiyatta kolay takım yok zaten. Hak eden 12 takım orada yarışacak. O maç o saat geldiğinde iyi olan taraf kazanacak. Hollanda maçı ile başlıyoruz. Bir birini iyi tanıtan bir ekip var. Dominik Cumhuriyeti ise çok iyi jenerasyona sahipler. Yıllardır beraber oynayan ekiple devam ediyorlar. Onların çok fazla olimpiyatlarda mücadele geçmişi var. Onlarda hazırlar, Milletler Ligi'ni iyi geçirdiler. Birbirini iyi tanıyan iki takımız. Zor bir maç olacak biz ona inanıyoruz. Maç maç gideceğiz. Oyunumuzu arttırıp, kazanmak için mücadele edeceğiz. İtalyan bence bu sene çok iyi bir kadroya sahip. Turnuvanın favori takımlarından, aynı zaman Milletler Ligi'nde çok performans gösterdiler. Antrenör değişikliği ile birlikte takımın kimyası da değişti. Olimpiyatlarda çok fazla favori var. Bizim grubumuz zorlu ama biz hazırız" ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcu, kendilerini destekleyen vatandaşlara verdiği mesaj şunları söyledi:

"Öncelikle iyi ki varsınız. Gerçekten sizin desteğinizi her zaman hissediyoruz. Paris için sizler gibi çok heyecanlıyız. Ekran başında yine sizleri ekrana kitler ve iyi bir voleybol izletiriz. Lütfen bizi desteklemeye devam edin."

Kaynak: İHA

Dominik Cumhuriyeti, Eda Erdem, Hollanda, İtalya, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eda Erdem Dündar: 'Grubumuz zorlu ama biz hazırız' - Son Dakika

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