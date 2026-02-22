Eda Nur Tulum, Balkan Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Balkan Athletics Indoor Championships'e Eskişehir'den katılan Eda Nur Tulum, 400 metrede altın madalya kazandı.

Şampiyona, Sırbistan'ın başkenti Belgrad kentinde gerçekleştirildi. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun yer aldığı organizasyona Eskişehir'den Eda Nur Tulum katıldı. Tulum, 400 metrede altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklamasında ise, "1996'dan bu yana Balkan Salon Şampiyonası'nda madalya alınmasının ardından, 400 metrede 30 yıl sonra gelen altın madalya ile bizleri gururlandıran Eda Nur Tulum'u tebrik ediyoruz" denildi. - ESKİŞEHİR