Eda Savcıgil, Kış Yüzme Dünya Şampiyonu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki Eda Savcıgil, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu ve Okyanus Yedilisi'ne hazırlanıyor.

İzmir'de buz küvetinde antrenman yaparak hazırlandığı Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden 17 yaşındaki Eda Savcıgil, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi'ni (Oceans Seven) bitiren en hızlı Türk sporcu olmak için çalışıyor.

Çocukken başladığı yüzme sporunda katıldığı birçok şampiyonadan dereceler elde eden lise son sınıf öğrencisi Eda Savcıgil, soğuk su tutkusu nedeniyle açık sularda yüzmeye başladı.

Uluslararası Kış Yüzme Birliği'nin Finlandiya'nın Oulu kentinde 2-8 Mart tarihleri arasında düzenlediği Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'na katılan ve hayatında ilk defa buzlu suda yüzme deneyimi yaşayan Savcıgil, burada 100 metre kurbağalamada dünya üçüncüsü oldu.

Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk olarak adını tarihe yazdıran ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'nın başarısını yakalayarak bu alanda en hızlı Türk sporcu olmak için hem denizde hem de havuzlarda hazırlanıyor.

"Biraz dondum, çıkınca ellerimi hissetmiyordum"

Savcıgil, AA muhabirine, açık suda yüzmeye hobi olarak başladığını ve 3 yıldır da devam ettiğini söyledi.

Soğuk suda yüzmeyi hep çok sevdiğini ancak buzlu suda yüzmenin kendisini daha da mutlu ettiğini anlatan Savcıgil, "Finlandiya'da ilk defa buza girdim. Benim için farklı deneyimdi ve 100 metrede benim yarışımda fırtına vardı. Biraz dondum. Çıkınca ellerimi hissetmiyordum. Gözlüğümü çıkaramadım. 1 dünya üçüncülüğü, 2 dördüncülük ve bir de altıncılık elde ettim. İlk deneyim için gerçekten çok mutluyum ve devamını da heyecanla bekliyorum. Yarışa gitmeden 1 ay önce buz küvetlerine girmeye başladık. Sıfır derecede önce 5, sonra 3 dakika kaldık. Gitmeden soğuk sulara girip kendimi alıştırmaya çalıştım. Rekortmenlerle kapışarak, dereceler alarak döndüm." diye konuştu.

Ultra maraton için hazırlık yaptığını ifade eden Savcıgil, şöyle devam etti:

"28 ve 30 kilometrelik hatta 50 kilometreye varan parkurlar için hazırlanıyorum. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde de hedef yarışlarım var. Çok heyecanlıyım. Asıl hedefim Oceans Seven parkurlarını en hızlı Türk olarak tamamlamak. Bu yolda çalışıyorum. Bengisu abla benim yurt dışı yarışlarındaki rehberim. Onunla birlikte bu süreci güzel yönetiyoruz."

"Vücut o derecelere alışmalı"

İzmir Yüzme Triatlon Spor Kulübü Başkanı ve Savcıgil'in antrenörü Okan Ulaş da soğuk suda çok fazla antrenman yapmaları gerektiğini ancak bunun Türkiye'de zor olduğunu aktardı.

Buz havuzlarında antrenman yaptıklarını ve bu sayede Eda'nın vücudunu alıştırmaya çalıştıklarını ifade eden Ulaş, "Ondan sonra açık su yüzmeleri yapıyoruz. Açık su yüzmelerde soğuk sularda yüzüyoruz. Eda'nın çok uzun süre antrenman yapması gerekiyor. Çünkü vücut o derecelere alışmalı. Hedefler daha büyük. Kanalları geçmeye başlayacak. 25-26 kilometreler. Zorlu bir sürece doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eda Savcıgil'in annesi Dilek ve babası Ayhan Savcıgil de kızlarının başarısından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Dünya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Çanakkale’de sağanak etkili oldu 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı Çanakkale'de sağanak etkili oldu; 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
10:38
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
10:29
Savaş devam ederken Çin’den dikkat çeken hamle
Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken hamle
10:22
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
10:09
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun iade davasında karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
09:15
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:31:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Eda Savcıgil, Kış Yüzme Dünya Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.