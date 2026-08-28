Edirne’de Kel Aliço Güreşleri’nin Şampiyonu Erkan Taş - Son Dakika
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Edirne’de Kel Aliço Güreşleri’nin Şampiyonu Erkan Taş

Edirne’de Kel Aliço Güreşleri’nin Şampiyonu Erkan Taş
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İpsala'da düzenlenen yağlı güreşlerde Erkan Taş, başpehlivanlığı kazanarak altın kemer aldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığını Erkan Taş kazandı.

Güreşler, Köprü Mahallesi'ndeki fuar alanında merhum güreş ağası İbrahim Girgin anısına düzenlendi.

Müsabakalarda, çeşitli boylarda 360 pehlivan birbirine üstün gelmek için mücadele etti.

Başpehlivanlık güreşlerinde ise 19 sporcu kol bağladı.

Finalde Erkan Taş ve Mehmet Yeşil Yeşil karşılaştı.

İki tecrübeli pehlivanın birbirini tartmasıyla geçen ilk dakikalar kıran kırana mücadeleye dönüştü.

Güreşler hava kararana dek devam etti.

Başpehlivanlık güreşinde Erkan Taş yaptığı oyunla rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i yendi. Üçüncülük kürsüsünü Yıldıray Pala ve Süleyman Başar paylaştı.

Erkan Taş, bu yıl 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de başpehlivan olmuştu.

Güreşlerin ardından Erkan Taş'a altın kemer, dereceye giren pehlivanlara kupa ve madalyaları verildi.

Güreşleri, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, eski Kırkpınar ağası Seyfettin Selim, Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri Ağası Oğuz Erdinç, oda ve borsa başkanları, merhum güreş ağası İbrahim Girgin'in yakınları, siyasi parti temsilcileri, Yunanistan'dan güreşseverler ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA

İpsala, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne’de Kel Aliço Güreşleri’nin Şampiyonu Erkan Taş - Son Dakika

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