Edirne\'de Paletli Yüzme Şampiyonası Tamamlandı

Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sona erdi.
Olimpik yüzme havuzunda 19 kulüpten 177 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, son gün yarışlarıyla tamamlandı.
Şampiyonada büyük erkekler kategorisinde Kaan Efe Kaya, 200 metre çift palette 1.36.09'luk derecesi ile Türkiye rekoru kırdı.
Organizasyonda dün de 7 Türkiye rekoru kırılmıştı.
Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.
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