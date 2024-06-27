Edirne'de Pehlivanlar Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Hazırlanıyor

Spor

Edirne'de pehlivanlar, 4-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanlarını Sarayiçi Er Meydanı yanındaki yeşil alanda yapan pehlivanlar, Kırkpınar'da en iyi dereceyi elde edebilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiriyor.

Edirne Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü ve başaltı boyunda güreşen Tansel Umut, AA muhabirine sıcak ve bunaltıcı bir havada çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hedeflerinin Kırkpınar'da kürsüye çıkmak olduğunu belirten Umut, "Çalışmalarımız iyi gidiyor, kış ayından bu yana hazırlıklarımız devam ediyor. Belediyeyi temsilen 15 güreşçimiz çayıra çıkacak. Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Büyük orta boyda güreşen Atakan Makas ise Kırkpınar'a yoğun bir tempoda hazırlandıklarını ifade etti.

Hedefinin birincilik olduğunu dile getiren Makas, "Benim şahsi hedefim bu sene nasip olursa başaltına çıkmak. Edirne'yi en iyi şekilde temsil ederek başaltı boyuna çıkmak istiyorum." diye konuştu.

Deste küçük boyda güreşen Burak Altıok da Kırkpınar'a iyi şekilde hazırlandıklarını kaydetti.