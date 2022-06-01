Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele verecek

Edirne Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü iş birliğinde bu yıl 2'incisi gerçekleştirilecek Edirne Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele edecek.

TED Edirne Koleji Kürek Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesinin destekleriyle 4 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek kürek festivali için hazırlıklar tamamlandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, Meriç Nehri'nin kürek sporuna çok uygun doğal bir parkur olduğunu belirtti.

Festivalle kürek camiasının dikkatini Edirne'ye çektiklerini aktaran İba, "Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 35 kulüp ve 500'e yakın sporcunun kürek çekebileceği bir festival gerçekleştireceğiz. Sporcularımız ve kulübümüz olarak dikkati buraya çekmekten son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İba, festival için son hazırlıkları tamamladıklarını kente gelecek misafirleri heyecanla beklediklerini dile getirdi.

"Meriç Nehri doğal bir parkura sahip"

Meriç Nehri'nin genişliği ve uzunluğuyla doğal parkur özelliği taşıdığını vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Meriç Nehri doğal bir parkura sahip olduğu için Sapanca ve Haliç'ten sonra dikkatleri buraya çekmeyi başardık. Bir parkurun uzunluğunun yaklaşık 2 bin 200 metre civarında olması lazım. Genişliğinin de en az 150 metre olması gerekir. Meriç Nehri'nin de en güzel yanı doğal parkurun oluşmuş olmasıdır. 3 Nehir 1 şehir projesindeki çalışmalardan dolayı bir akıntı problemimiz vardı. Tarihi köprünün biraz daha ilerisinde bent yapılıyor ve o bentte yapıldıktan sonra sudaki akıntı sorunu da bitmiş olacak. Ağustos ayından sonra burası debisiyle genişliğiyle daha da güzel hale gelecek."

İba, çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşecek festivale Edirnelileri davet etti.