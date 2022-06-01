Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele verecek

01.06.2022 10:02

Edirne Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü iş birliğinde bu yıl 2'incisi gerçekleştirilecek Edirne Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele edecek.

Edirne Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü iş birliğinde bu yıl 2'incisi gerçekleştirilecek Edirne Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele edecek.

TED Edirne Koleji Kürek Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesinin destekleriyle 4 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek kürek festivali için hazırlıklar tamamlandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, Meriç Nehri'nin kürek sporuna çok uygun doğal bir parkur olduğunu belirtti.

Festivalle kürek camiasının dikkatini Edirne'ye çektiklerini aktaran İba, "Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 35 kulüp ve 500'e yakın sporcunun kürek çekebileceği bir festival gerçekleştireceğiz. Sporcularımız ve kulübümüz olarak dikkati buraya çekmekten son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İba, festival için son hazırlıkları tamamladıklarını kente gelecek misafirleri heyecanla beklediklerini dile getirdi.

"Meriç Nehri doğal bir parkura sahip"

Meriç Nehri'nin genişliği ve uzunluğuyla doğal parkur özelliği taşıdığını vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Meriç Nehri doğal bir parkura sahip olduğu için Sapanca ve Haliç'ten sonra dikkatleri buraya çekmeyi başardık. Bir parkurun uzunluğunun yaklaşık 2 bin 200 metre civarında olması lazım. Genişliğinin de en az 150 metre olması gerekir. Meriç Nehri'nin de en güzel yanı doğal parkurun oluşmuş olmasıdır. 3 Nehir 1 şehir projesindeki çalışmalardan dolayı bir akıntı problemimiz vardı. Tarihi köprünün biraz daha ilerisinde bent yapılıyor ve o bentte yapıldıktan sonra sudaki akıntı sorunu da bitmiş olacak. Ağustos ayından sonra burası debisiyle genişliğiyle daha da güzel hale gelecek."

İba, çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşecek festivale Edirnelileri davet etti.

Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele verecek
Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele verecek
Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele verecek
Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele verecek
Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele verecek
Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele verecek
Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele verecek

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
UNDP'den Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için destek UNDP'den Asi Nehri'ndeki kirlilikle mücadele için destek Haliç'teki Fetih Sporfest'te 35 üniversiteden 594 sporcu mücadele etti Haliç'teki Fetih Sporfest'te 35 üniversiteden 594 sporcu mücadele etti
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele verecek - Son Dakika


Son Dakika
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:08:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kürek Festivali'nde 500 sporcu Meriç Nehri'nde mücadele verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement