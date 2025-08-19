Edirnespor Kayyuma Devrediliyor

Nesine 3. Lig ekiplerinden Edirnespor kayyuma devredilecek.

Edirnespor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehrin 60 yıllık çınarı kentin değeri ve gururu olan takımın tarihinin en zorlu dönemlerinden birinden geçtiği belirtildi.

Şehrin yöneticileriyle görüşüldüğü ve gelir getirecek projeler konusunda adımlar atıldığı aktarılan açıklamada, "Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki bu süreçten somut bir sonuç alamadık. Liglerin başlamasına yalnızca birkaç hafta kala büyük umutlarla anlaşmaya vardığımız teknik ekip ve futbolcularımıza resmi imzaları attıracak maddi olanakları sağlayamadık. Sponsor görüşmelerimiz sonuçsuz kaldı isim hakkı, reklam ve destek taleplerimize ise henüz hiçbir kurum ya da kuruluş elini taşın altına koymadı. Yönetim kurulu olarak tüm çabalarımıza rağmen kulübümüzü ayakta tutacak desteği bulamadığımız için Edirnespor'u kayyuma devretme kararı almak zorunda kaldık. Bu kolay verilmiş bir karar değildir. Bu bir isyanın, bir sessiz çığlığın sonucudur." ifadeleri kullanıldı.