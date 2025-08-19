Edirnespor Kayyuma Devrediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Edirnespor Kayyuma Devrediliyor

19.08.2025 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirnespor, maddi destek bulamadığı için kayyuma devredileceğini açıkladı.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Edirnespor kayyuma devredilecek.

Edirnespor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehrin 60 yıllık çınarı kentin değeri ve gururu olan takımın tarihinin en zorlu dönemlerinden birinden geçtiği belirtildi.

Şehrin yöneticileriyle görüşüldüğü ve gelir getirecek projeler konusunda adımlar atıldığı aktarılan açıklamada, "Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki bu süreçten somut bir sonuç alamadık. Liglerin başlamasına yalnızca birkaç hafta kala büyük umutlarla anlaşmaya vardığımız teknik ekip ve futbolcularımıza resmi imzaları attıracak maddi olanakları sağlayamadık. Sponsor görüşmelerimiz sonuçsuz kaldı isim hakkı, reklam ve destek taleplerimize ise henüz hiçbir kurum ya da kuruluş elini taşın altına koymadı. Yönetim kurulu olarak tüm çabalarımıza rağmen kulübümüzü ayakta tutacak desteği bulamadığımız için Edirnespor'u kayyuma devretme kararı almak zorunda kaldık. Bu kolay verilmiş bir karar değildir. Bu bir isyanın, bir sessiz çığlığın sonucudur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Edirnespor, Politika, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirnespor Kayyuma Devrediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
CHP’li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı Gerçek bambaşka çıktı CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe’ye transfer oluyor Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:35:15. #7.13#
SON DAKİKA: Edirnespor Kayyuma Devrediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.