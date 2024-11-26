Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.
Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:
13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Cizre 100. Yıl)
16.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Cengiz Göllü)
16.00 Fenerbahçe Medicana- İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Ziraat Bankkart- Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Arkas Spor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
NOT: Develi Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Son Dakika › Spor › Efeler Ligi'nde 10. Hafta Maçları - Son Dakika
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