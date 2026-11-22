Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Şener

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Mujakic, Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Ebosele), Giorbelidze (Dk. 80 Mustafa Fettahoğlu), Baiye (Dk. 80 Sefa Akgün), Owusu, Rodriguez (Dk. 71 Cardoso), Kerk (Dk. 60 Eren Tozlu), Diabate

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Miroshi (Dk. 69 Anjorin), Akonnor (Dk. 83 Ege Yıldırım), Antunes (Dk. 69 Efkan Bekiroğlu), Juan (Dk. 83 Janderson Costa), Henrique (Dk. 34 Armstrong)

Gol: Dk. 70 Efkan Bekiroğlu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Dk. 43 Kerk, Dk. 89 Cardoso (Erzurumspor FK)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

53. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan Antunes ile kullandığı kornerde kale alanı önünde boş durumda kalan Juan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

54. dakikada Rodriguez'in orta sahada kazandığı topu ileri uçta bulunan Kerk'e aktarmasının ardından Kerk, bekletmeden yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

57. dakikada Göztepe'nin köşe vuruşu için ileri çıktığı sırada topu kapan Erzurumspor FK, sağ kanattan hızlı atağa kalktı. Rodriguez'in pasında topla buluşan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak kaleci Arda Özçimen gole izin vermedi.

70. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Arda Okan Kurtulan'ın ortasında arka direğe açılan topa Juan, sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kale alanı çizgisinde oyuna yeni giren Efkan Bekiroğlu tamamlayarak topu ağlara gönderdi: 0-1.

85. dakikada kendi yarı alanından topu alarak hızlı çıkan Göztepe'de Anjori'in pasında sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Armstrong boş durumda kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda açıyı iyi kapatan Taşkıran gole engel oldu.

Karşılaşma Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.