eFutbol Mobil Milli Takımı, Dünya Kupası için 13 Ekim'de Cidde'ye gidiyor

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan e Futbol Mobil Milli Takımı, Dünya Kupası'nda da zirveyi hedefliyor.

eFutbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarının ardından Dünya Kupası'na odaklandıklarını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na şampiyonluk hedefiyle gittiklerini ve yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Atalay, "Bu şampiyonluktan sonra temel hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Dünyanın en büyük kupasını, FIFA Dünya Kupası'nı almak istiyoruz. Biz oraya bunun için gidiyoruz. Adım adım planlayarak ve çalışarak ilerliyoruz. Umarım onu da başaracağız." ifadelerini kullandı.

Milli takımın mobil kategoride FIFA'nın güncel sıralamasında dünyada ilk sırada bulunduğunu aktaran Tolga Atalay, "Şu an dünyada 1 numarayız, ikinci sırada Brezilya var. O yüzden artık bizi analiz ediyorlardır. Bizim de taktiğimizi değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Avrupa şampiyonluğunu getiren kadronun uzun taramalar sonucunda belirlendiğine dikkati çeken teknik direktör Atalay, "Oyuncularımız çok genç. Tamamen tarama testlerimizde ortaya çıkardığımız 4 oyuncumuz var. Biri Konya'da, biri Karaman'da, biri Nevşehir'de ve biri de Adana'da yaşıyor. En iyi oyuncuları bulduk ve getirdik. Kırılma anı, oyuncuları seçerken karakter, oyunculuk ve potansiyellerine göre değerlendirmemizdi. Şampiyona öncesinde rakiplerimizi ayrıntılı şekilde analiz ettik. Turnuvaya katılan takımların maçlarını kayıt altına aldık ve kapsamlı analiz raporları hazırladık. Oyuncular, turnuvaya rakiplerinin oyunlarını bilerek çıkıyor. Bu da sonuçlara yansıyor." diye konuştu.

Kerem Korkmaz: "Umarım Dünya Kupası'nı ülkemizi getiririz"

eFutbol Milli Takımlar Teknik Direktör Yardımcısı Kerem Korkmaz da Avrupa şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'na da büyük hedeflerle gideceklerini kaydetti.

Milli takım oyuncularının yeteneklerinin yanı sıra mental açıdan da turnuvalara hazır olmasının önemine değinen Korkmaz, "Oyuncular çok yetenekli ancak çok genç oldukları için tecrübe ve mental hazırlık önemliydi. Sahnede kameralar ve ışıklar var. Milli formayı taşırken o heyecanı yönetmek bambaşka. Oyuncularımızı hem taktik hem de mental olarak hazırladık ve Avrupa Şampiyonası'na hazır gittik. Sonunda da kupayı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'na üst üste üçüncü kez katılacaklarının altını çizen Kerem Korkmaz, bu istikrarı kupayla taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Avrupa'dan Dünya Kupası'na katılım kontenjanlarının oldukça sınırlı olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Biz hiçbir zaman 'Dünya Kupası'na katılalım' hedefiyle yola çıkmadık. Her yere kupa kazanma hedefiyle gidiyoruz. En büyük hedefimiz şimdi önümüzde. 13 Ekim'de Cidde'ye gideceğiz. Avrupa şampiyonu olduktan sonra Dünya Kupası'na gidip belli bir sıralamayı hedefleyemeyiz. Orada da hedefimiz kupa olacak. Umarım Dünya Kupası'nı ülkemize getiririz." şeklinde konuştu.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde turnuvalara hazırlanmanın başarıda önemli rol oynadığını da belirten Kerem Korkmaz, "Arda Güler'in kaldığı yerde bizim oyuncumuz da kalıyor. Kendisini gerçekten buranın içinde hissedebiliyor. Bu bayrağı taşıdığını, milli takım çatısı altında oynadığını hissediyor. Burada oyuncularımızla birlikte vakit geçiriyor, analizlerimizi yapıyor ve turnuvalara profesyonel bir şekilde hazırlanabiliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanmamızda buradaki imkanların büyük etkisi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.