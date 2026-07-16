Eğirdir 1923 Kadirzade7K'dan Şampiyonluklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğirdir 1923 Kadirzade7K'dan Şampiyonluklar

16.07.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğirdir 1923 Kadirzade7K Spor Kulübü, 4 yılda birçok il şampiyonluğu kazandı ve yeni yetenekler üretiyor.

Isparta'da antrenörlerinin özverisi ve sporcularının azmiyle 4 yılda il şampiyonlukları elde eden Eğirdir 1923 Kadirzade7K Spor Kulübü, altyapıdan yetiştirdiği sporcularla hem profesyonel liglere hem de milli takıma yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor.

Son 4 yılda yerel liglerde sergilediği performansla dikkate değer bir ivme yakalayan kulüp, bu sezon küçük, yıldız ve genç kızlar kategorilerinin yanı sıra bölgesel lig grup müsabakalarında da il şampiyonluklarını müzesine götürdü.

Kulübün kaptanı Arzu Aybatılı, AA muhabirine, kuruluşundan bu yana takımın formasını giydiğini belirterek, kulübün kendisi için yalnızca bir spor takımı değil, aynı zamanda bir aile olduğunu söyledi.

Antrenörlerin sporcularla yakından ilgilendiğini ifade eden Aybatılı, "Egemen, Aziz ve Mustafa hocalarımız sadece antrenmanlarda değil, sosyal hayatımızda da her zaman yanımızda oluyor. Bize güven veriyor, her konuda destek oluyorlar. Bu da kendimizi daha güçlü hissetmemizi sağlıyor." dedi.

Küçük, yıldız, genç ve bölgesel lig kategorilerinde il şampiyonluğu yaşadıklarını dile getiren Aybatılı, "Bu formayı giyerek kupalar kazanmak benim için büyük bir mutluluk. En büyük hedefim ise bu kulüpten yetişerek milli takım formasını giyebilmek." ifadelerini kullandı.

"Temel amacımız disiplinli ve ahlaklı sporcular yetiştirmek"

Kulübün başantrenörlerinden Mustafa Toptaş da çalışmalarını Eğirdir ve Isparta'da sürdürdüklerini belirterek, temel amaçlarının yalnızca başarılı değil, aynı zamanda disiplinli ve ahlaklı sporcular yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Bu anlayışın sahaya da yansıdığını anlatan Toptaş, "Bu sezon küçük kızlar, yıldız kızlar, genç kızlar ve bölgesel lig grup müsabakalarında il birinciliği elde ettik. Altyapıda yakaladığımız başarıların yanında erkek takımımız da önemli bir çıkış yakaladı." diye konuştu.

Erkek takımının 2. Lig hedefi doğrultusunda play-off mücadelesi verdiğini belirten Toptaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Play-off etabında Galatasaray, Tokat ve Erzurum temsilcileri gibi güçlü ekiplerle karşılaştık. Sonuçlardan bağımsız olarak Isparta'yı en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadele ve gelişim bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Tribünlerde taraftar desteği bizim için çok değerli. Sporseverlerin yalnızca futbol ve basketbola değil, voleybola da ilgi göstermelerini bekliyoruz. Destek arttıkça hem sporcularımızın motivasyonu yükseliyor hem de yeni başarıların önü açılıyor."

Kaynak: AA

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eğirdir 1923 Kadirzade7K'dan Şampiyonluklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü
Galata Kulesi’nde 15 Temmuz mapping gösterisi Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
Rize’de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı Rize'de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı

18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
17:29
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 19:12:12. #7.13#
SON DAKİKA: Eğirdir 1923 Kadirzade7K'dan Şampiyonluklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.