Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı - Son Dakika
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Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı

14.04.2022 11:36
Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı

Elazığ Hipodromu'nda 2022 yılının startı verildi.

Elazığ Hipodromu'nda 2022 yılının startı verildi. 50 yarış gününün bulunduğu ve Kasım ayına kadar devam edecek sezonun ilk yarışını 'Spuriorus' isimli at kazandı.

Elazığ Hipodromu'nda Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen yarışların 2022 yılı sezonu düzenlenen koşularla başladı. Yurtbaşı Beldesi'nde bulunan hipodromda, at yetiştiricisi Abdullah Şahin adına düzenlenen koşuda jokeyliğini Menderes Avşar'ın yaptığı 'Spuriorus' adlı at finişi ilk gördü. Ayrıca Ramazan dolayısıyla hipodroma gelen vatandaşlara iftarlık ikram edildi. 50 yarış gününün bulunduğu sezon Kasım ayına kadar devam edecek.

Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, sezonun başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle atlarımızın ayakları düz bassın diyoruz. Yarış sezonumuz başladı. Sezonun startını vermekle beraber piknik alanlarımız ve sosyal alanlarımızda da misafirlerimizi davet etmeye başladık. İnşallah bu süreçten sonra misafirlerimiz piknik alanlarımızda ve sosyal alanlarımızda mutlu bir şekilde vakit geçirecekler, yarış heyecanına eşlik edecekler. Bu yıl 50 yarış günümüz bulunuyor" dedi.

Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı
Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı
Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı
Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı
Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı
Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı
Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı
Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı
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Türkiye Jokey Kulübü, piknik, Elazığ, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Elazığ Hipodromu'nda sezon başladı - Son Dakika


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