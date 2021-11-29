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Elazığ Karakoçan'da Çınar dönemi bitti - Son Dakika

Elazığ Karakoçan'da Çınar dönemi bitti

29.11.2021 21:56
Elazığ Karakoçan'da Çınar dönemi bitti

HD Elazığ Karakoçan FK'da alınan istikrarsız sonuçların ardından Teknik Sorumlu Ender Çınar'la yollar ayrıldı.

HD Elazığ Karakoçan FK'da alınan istikrarsız sonuçların ardından Teknik Sorumlu Ender Çınar'la yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig ekiplerinden HD Elazığ Karakoçan FK'da Ender Çınar dönemi bitti. Sezon içerisinde bir inişli, bir çıkışlı grafik sergileyen mavi-beyazlı ekip, son olarak evinde GP Şile Yıldızspor'a 1-0'lık skorla yenildi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçen yıldan beri kulübümüzün Teknik Direktörü olarak görev yapan Ender Çınar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Ender Çınar'a kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

Elazığ Karakoçan'ın Çınar'ın istifası sonrası 3-4 isimle temas halinde olduğu ve yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklaması bekleniyor. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan'da Çınar dönemi bitti

Futbol Federasyonu, Karakoçan, Elazığ, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ Karakoçan'da Çınar dönemi bitti - Son Dakika Spor


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