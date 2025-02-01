Elazığlı MMA Sporcularından 3 Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığlı MMA Sporcularından 3 Madalya

Elazığlı MMA Sporcularından 3 Madalya

Elazığlı sporcular, Türkiye MMA Şampiyonasında 3 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

01.02.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığlı sporcular, Türkiye MMA Şampiyonasında üç madalya kazanarak önemli başarıya imza attı. Karma Dövüş Sanatları'nın (MMA) Elazığ'da gelişmesi için çalışmalarını sürdüren sporcular, bu başarıyı daha büyük derecelerle taçlandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Elazığlı sporcular, Ankara'da düzenlenen Türkiye MMA Şampiyonasında önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonaya katılan dört sporcu, üç madalya ile kente dönerek Elazığ'ı gururlandırdı. Karma dövüş sporlarının çeşitli disiplinleri bir araya getirdiği MMA branşı, Elazığ'da henüz yaygın olmamasına rağmen, kentte faaliyet gösteren bir akademi bünyesindeki sporcuların elde ettiği dereceler dikkat çekti. Türkiye'nin dört bir yanından güçlü rakiplerin katıldığı şampiyonada Muhammed Özhan Özdemir, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Muhammet Karaman Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyayı alırken, Muhammed Efe Güneş ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. İlginç bir tesadüf olarak, madalya kazanan üç sporcunun da adı "Muhammed" olurken, Elazığlı sporcular, bu başarının bir başlangıç olduğunu ve daha büyük dereceler hedeflediklerini söyledi.

Dövüş sporlarıyla 25 yıldır ilgilenen ve son 10 yıldır MMA branşında çalışmalarını sürdüren Muhammed Özhan Özdemir, "Tabiri caizse kafes dövüşleri olarak geçen bu spor, karma dövüş sporları bir araya getirilerek oluşturmuş olduğu bir organizasyon. Ayakta ve yerde dövüş şeklinde bir çok dövüş tekniğinin yer aldığı bir branş haline geldi. Bizler de 17-18-19 Ocak tarihlerinde Türkiye MMA Şampiyonası'nda Elazığ'dan dört kişi giderek üç madalya ile evimize döndük. Bu başarıyı Elazığ halkı ile de paylaşmak istedik. MMA branşı Elazığ'da ve yakın illerde şu anda aktif bulunmamakta. Bizler burada crossfight akademi olarak MMA branşını ve sporcularını tanıtmaya ve yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Şampiyonada madalya kazanan sporculardan Muhammet Karaman ise başarının arkasında büyük bir emek ve destek olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada elde ettiğimiz başarı sadece bizim değil, ailemizin, hocalarımızın ve bizi motive eden çevremizin bir başarısıdır. Spor, hayatımda önemli bir faktör haline geldi. Özellikle madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar ile mücadele eden gençlere seslenmek istiyorum. Sporu bir yaşam şekli haline getirin. İnanın ki bir çok başarıya imza atacaklardır. Spor sadece vücudu değil aynı zamanda karakterinizi de güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

Farklı branşlardan edindiği deneyimleri MMA çatısı altında birleştirdiğini ifade eden madalya kazanan bir diğer sporcu Muhammed Efe Güneş ise "Boks, güreş ve vücut geliştirme sporları ile uğraştım ve bunların hepsini MMA çatısı altında birleştirdim. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında üç tane madalya getirdik. Akademide antrenmanlarımıza davam etmekteyiz. Burada bize ve gençlere yönelik güzel antrenman seçenekleri var. Bu çerçevede faaliyetler gösterip, sağlıklı nesiller yetiştirip aynı zamanda zihinsel sağlığımız için yatırım yapmaktayız. Aldığımız başarı son olmayacak, devamı gelecektir" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Dövüş Sporları, Yerel Haberler, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığlı MMA Sporcularından 3 Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP’nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti
20:16 Lüleburgaz Belediyesi’nin yüzde 900’luk su zammına büyük tepki Lüleburgaz Belediyesi'nin yüzde 900'luk su zammına büyük tepki
19:58 Karaman’da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu Karaman'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu
19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:20 Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz’e tutuklama talebi Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi
18:18 Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 16:10:28. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığlı MMA Sporcularından 3 Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.