Elazığspor'dan 2. kez adalet çağrısı - Son Dakika
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Elazığspor'dan 2. kez adalet çağrısı

24.02.2022 13:54
Elazığspor'dan 2. kez adalet çağrısı

Elazığspor Kulübü, 1954 Kelkit Belediyespor maçı sonrası yaptığı adalet çağrısını, Başkent Gözgözler Akademi FK maçı sonrası yineledi ve yetkililerden bir kez daha adalet talep etti.

Elazığ spor Kulübü, 1954 Kelkit Belediyespor maçı sonrası yaptığı adalet çağrısını, Başkent Gözgözler Akademi FK maçı sonrası yineledi ve yetkililerden bir kez daha adalet talep etti.

Ulusal basına da yansıyan Başkent Gözgözler Akademi FK maçındaki hakem hataları sonrası Elazığspor Kulübü resmi internet sayfası üzerinden bir açıklama yaptı. Üst üste ikinci kez hakem faciasıyla karşılaştıklarını belirten bordo-beyazlılar, "Ayrımcılık ve eyyamcılık asla istemiyoruz. Sadece adalet istiyoruz" mesajı verdi.

Elazığspor Kulübü'nün yazılı açıklamasında, "23 Şubat Çarşamba günü kendi sahamızda karşılaştığımız Başkent Gözgözler Akademi FK müsabakasında yine hakem faciasıyla karşılaştık. Maçın başından sonuna kadar verdiği ve vermediği kararlarla resmen 2 puanımızı gasp eden maçın orta hakemi Metin Ateş ve yardımcıları, müsabakanın sonucuna direkt etki etmişlerdir. Maçın hemen ilk 4 dakikalık periyodun da yüzde yüz penaltımızı ve rakibe kırmızı kartı es geçen hakem Metin Ateş ve yardımcıları, ardından futbolcumuz Fırat Ergün'ün kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda son adam olan rakip oyuncunun müdahalesine de devam kararı vermişlerdir. İlk 4 dakikada iki kırmızı kart ve bir penaltı kararı vereceği yerde maçın bitiş düdüğüne kadar skandal ve art niyetli kararlarına devam etmişlerdir. Sosyal medya hesaplarımızdan tek tek pozisyonları paylaşıp kamuoyunun takdirine bıraktığımız hakem Metin Ateş ve yardımcıları, spor kamuoyundan büyük tepki almışlardır. Haftalardır sahada futbolcularımızın emeklerini hiçe sayan, koca bir şehrin takımının kaderiyle oynayan Metin Ateş ve Burak Yücetağ gibi hakemleri bir kez daha Allah'a havale ediyoruz. Müsabakada yaşanan tüm skandal kararları gerekli mercilere ulaştırdığımızı ve bundan sonra müsabakalarımızda görev alacak hakemlerin bir şehir takımının kaderiyle oynamalarına asla müsaade etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Her platformda ve koşulda ay yıldızlı çayda çıralı armamızın hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacağımızı ve yaşanan tüm olumsuzluklara karşı mücadelemizi sürdürüp taraftarlarımızın yüzlerini güldüreceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşıyor, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu hakem atamalarında çok daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Ayrımcılık ve eyyamcılık asla istemiyoruz. Adaletin herkese bir gün lazım olacağı gerçeğiyle yetkililerden sadece adalet istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Elazığspor'dan 2. kez adalet çağrısı
Elazığspor'dan 2. kez adalet çağrısı

YORUMLAR
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Dünya, bu hakemi konuşuyor! Elazığspor maçında verdiği kararlarla herkesi şaşırttı Dünya, bu hakemi konuşuyor! Elazığspor maçında verdiği kararlarla herkesi şaşırttı Jaguar'lı çifte cinayette 5 kişiye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi Jaguar'lı çifte cinayette 5 kişiye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Metin Ateş, Elazığspor, Adalet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor'dan 2. kez adalet çağrısı - Son Dakika


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