Elazığspor'dan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Elazığspor'dan Dolandırıcılık Uyarısı

Elazığspor\'dan Dolandırıcılık Uyarısı
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Elazığspor, kulüp adı kullanılarak para talep edildiği uyarısında bulundu, itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Elazığspor, resmi sayfası üzerinden bir açıklama yayımlayarak çeşitli gerekçelerle bazı kişilerden kulüp adı kullanılarak para istendiği bilgisine ulaştıklarını belirterek, kulübün böyle bir talebi olmadığı bildirildi.

Elazığspor Kulübü, son günlerde kulübün adı ve kurumsal kimliği kullanılarak bazı kişi ve vatandaşlardan çeşitli gerekçelerle para talep edildiğine yönelik kendilerine ulaşan bilgiler üzerine kamuoyuna önemli bir uyarıda bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; "Son günlerde Elazığspor Kulübü'nün adı ve kurumsal kimliği kullanılarak bazı kişi veya kişilerden çeşitli gerekçelerle para talep edildiğine yönelik tarafımıza ulaşan bilgiler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Elazığspor Kulübü'nün bilgisi, onayı ve yetkilendirmesi dışında hiçbir kişi, kurum veya hesap tarafından vatandaşlardan, taraftarlarımızdan ya da herhangi bir üçüncü şahıstan para talep edilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle kulübümüzün adı, logosu, yöneticilerimizin veya kulüp çalışanlarımızın isimleri kullanılarak gerçekleştirilen para, bağış, yardım, sponsorluk, organizasyon, futbolcu transferi veya benzeri herhangi bir ödeme talebine kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Kulübümüz tarafından gerçekleştirilen tüm resmi duyuru, kampanya, organizasyon ve ödeme/bağış süreçleri yalnızca Elazığspor Kulübü'nün resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Kulübümüz adına şahsi banka hesaplarına, kişisel IBAN'lara veya doğrulanmamış hesaplara ödeme yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızdan ve taraftarlarımızdan, kendilerine Elazığspor adına ulaştığını belirten kişi veya hesapların taleplerini mutlaka kulübümüzün resmi iletişim kanallarından teyit etmelerini, şüpheli durumlarda herhangi bir ödeme gerçekleştirmemelerini ve ilgili yazışma, telefon numarası, hesap bilgisi veya dekontları kulübümüze bildirmelerini önemle rica ediyoruz. Kulübümüzün adı ve kurumsal kimliği kullanılarak gerçekleştirilen bu tür girişimlerle ilgili gerekli incelemeler yapılmakta olup, tespit edilen durumlar hakkında ilgili mercilere başvurularak hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyunun ve değerli taraftarlarımızın bu tür girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yalnızca kulübümüzün resmi hesaplarından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ederiz" denildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Elazığspor, Güvenlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'dan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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