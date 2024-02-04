 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığspor, evinde Turgutluspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığspor, evinde Turgutluspor'u 2-1 mağlup etti

Elazığspor, evinde Turgutluspor\'u 2-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup 18. hafta maçında Elazığspor, evinde Turgutluspor'u 2-1 mağlup etti. Elazığspor'un gollerini Metin ve Bahattin atarken, Turgutluspor'un golünü Recep kaydetti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Bahattin, Hakkı İsmet, Emre ve Hamit oldu.

04.02.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup 18. hafta maçında Elazığspor, evinde Turgutluspor'u 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Hatem Yarar, Ahmet Şen, Mustafa Poyraz

Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Burak Yamaç, Çağrı Yağız Yasak, Berşan Yavuzay, Metin Peker, Mert Altınöz (Fatih dk. 58), Yağızcan Erdem (Mehmet Eksik dk. 90), Burhan Arman, Mikail Koçak, Beykan Şimşek (Meut (dk. 84), Bahattin Köse (Murat (dk. 90)

Turgutluspor: Zekeriya Topayan, Emre Çölgeçen (Emirhan dk. 90), Veysel Karani Ünal, Tolga Cevher, Hakkı İsmet Şimşek (Alperen dk. 67), Hamit Bayraktar, Recep Metin, Uğur Kurt, Emre Akgün, Taha Gür, Berkay Sezer

Goller: Metin (dk. 52), Bahattin (dk. 73) (Elazığspor), Recep (dk. 55) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Bahattin (Elazığspor), Hakkı İsmet, Emre, Hamit (Turgutluspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Elazığspor, Ahmet Şen, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor, evinde Turgutluspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 17:56:13. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığspor, evinde Turgutluspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement