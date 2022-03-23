Elazığspor F. Erbaaspor'a bileniyor - Son Dakika
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Elazığspor F. Erbaaspor'a bileniyor

23.03.2022 16:15
Elazığspor F. Erbaaspor'a bileniyor

Elazığspor, F. Erbaaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Elazığspor, F. Erbaaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

TFF 3. Lig 1. Grubun 28. haftasında F. Erbaaspor'la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Isınma ağırlıklı ön koşuyla başlayan antrenman çabuk kuvvet ve taktik çalışma ile sona erdi. Hafif sakatlığı bulunan Yüksel Kayaalp dışında tüm futbolcular antrenmana katıldı.

Öte yandan antrenmanı ziyaret eden özel bir eğitim kurumunun idareci, öğretmen ve öğrencileri, Elazığspor'un kuruluşunun 55. yılı münasebetiyle pasta kesip tatlı ikramında bulundu. İdareciler ayrıca pazar günü oynanacak olan F. Erbaaspor maçı biletlerinden 600 adet alarak takıma her zaman destek olacaklarını belirtti. - ELAZIĞ

Elazığspor F. Erbaaspor'a bileniyor
Elazığspor F. Erbaaspor'a bileniyor

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Elazığspor 55 yaşında Elazığspor 55 yaşında TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Nevşehir Belediyespor: 2 TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Nevşehir Belediyespor: 2

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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