Elazığspor F. Erbaaspor'a bileniyor - Son Dakika

Elazığspor, F. Erbaaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

TFF 3. Lig 1. Grubun 28. haftasında F. Erbaaspor'la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Isınma ağırlıklı ön koşuyla başlayan antrenman çabuk kuvvet ve taktik çalışma ile sona erdi. Hafif sakatlığı bulunan Yüksel Kayaalp dışında tüm futbolcular antrenmana katıldı.

Öte yandan antrenmanı ziyaret eden özel bir eğitim kurumunun idareci, öğretmen ve öğrencileri, Elazığspor'un kuruluşunun 55. yılı münasebetiyle pasta kesip tatlı ikramında bulundu. İdareciler ayrıca pazar günü oynanacak olan F. Erbaaspor maçı biletlerinden 600 adet alarak takıma her zaman destek olacaklarını belirtti. - ELAZIĞ