Elazığspor, Karaman FK'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Elazığspor, Karaman FK'yı 1-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 1. haftasında Elazığspor, konuk ettiği Karaman FK'yı 1-0 mağlup etti. Golü Berşan kaydetti.

01.09.2024 22:03
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 1. haftasında Elazığspor, konuk ettiği Karaman FK'yı 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Enver Aydın, Tuncay Ercan, Oğuzhan Yazır

Çimentaş Elazığspor: İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Muhammet Arslantaş (Burak Aydın dk. 62), Beykan Şimşek (Burhan dk. 87), Melih İnan (Yusuf Mert dk. 78), Hasan Ekici, Yağızcan Erdem (Mehmet dk. 87), Ali Keten, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay

Karaman FK: Mertcan Dağlı, Azad Filiz, Polat Yaldır, İlke Tankul (Muhammet Berkay (dk. 85), Süleyman Cebeci (Resul dk. 75), Hüseyin Mert Uyanıker, Sabrican Vural (Yunus dk. 68), Cihat Aktaş, Ömer Faruk Yılmaz, Özkan Taştemur, Mehmet Bağcı

Gol: Berşan (dk. 59) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Yağızcan (Elazığspor), Polat, Ömer Faruk (Karaman FK) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor, Karaman FK'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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