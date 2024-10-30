Elazığspor Kupada Tur Atladi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Elazığspor, 1923 Mustafakemalpaşaspor'u uzatmalarda 2-0 yenerek tur atladı.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Kemal Savaş, Mustafa Onur Özgenç, Abdullah Semerci
Çimentaş Elazığspor: Mücahit Çıra, Efe Tatlı (Denizhan dk. 106), Melih İnan (Yusuf Mert dk. 69), Cihan Canpolat (Efe Baran dk. 57), Kerem Şenyüz (Kerem dk. 83), Hasan Ekici, Alpay Koldaş, Eren Türkkal, Umut Uzun, Burhan Arman (Beykan dk. 69), Mehmet Ablay
1923 Mustafakemalpaşaspor: Mertcan Babat, Talha Karataş, Muhammed Emin Bektaş (Mert Polat dk. 62), Mehmet Can Gülerer, Numan Abdullah Özçakal (Emirhan dk. 46 (Berke dk. 106)), Halil Bora, Muhammet Talha Çat, Abdul Kadir Dursun (Ali Taha dk. 106), Berkin Taşkın (Mehmet Can dk. 94), Serhat Yiğithan Şengil (Furkan dk. 83), İbrahim Aksu
Goller: Hasan Ekici (dk. 93), Alpay (dk. 105) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Alpay, Eren, Yusuf Mert (Elazığspor) - ELAZIĞ
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