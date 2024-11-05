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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Elazığspor, Menemen FK ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu. 3. turda 1923 Mustafakemalpaşaspor'u eleyen Çimentaş Elazığspor, 4. turda aynı grupta yer aldığı Menemen FK ile eşleşti. Müsabaka İzmir'de oynanacak. İki takım arasında Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta Elazığ'da oynanan maçı Menemen FK 3-0 kazanmış ve Elazığspor'un 31 maçlık yenilmezlik serisine son vermişti.

Maçlar 3-4-5 Aralık'ta oynanacak. - ELAZIĞ