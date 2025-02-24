Elazığspor'un Yeni Gol Silahı: Halil İbrahim Sönmez - Son Dakika
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Elazığspor'un Yeni Gol Silahı: Halil İbrahim Sönmez

Elazığspor\'un Yeni Gol Silahı: Halil İbrahim Sönmez

Ara transfer döneminde Iğdır FK'dan transfer edilen Halil İbrahim Sönmez, Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi Elazığspor'un en önemli gol silahı olarak öne çıkıyor. 5 maçta 4 gol atan Sönmez, takımın golcü oyuncusu Yusuf Mert Tunç'un yokluğunda İstanbul'da büyük bir sorumluluk taşıyacak.

24.02.2025 12:03  Güncelleme: 12:07
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Elazığspor'un ara transfer döneminde Iğdır FK'dan renklerine bağladığı Halil İbrahim Sönmez, Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi takımın en önemli gol silahı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 25. haftasında deplasmanda Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak olan Çimentaş Elazığspor'da, takımın en önemli gol silahı Halil İbrahim Sönmez. Ara transfer döneminde Iğdır FK'dan transfer edilen ve 5 maçta 1'i hat-trick olmak üzere 4 gole imza atan tecrübeli oyuncu İstanbul deplasmanında takımının en büyük gol umudu. Takımın en golcü futbolcusu Yusuf Mert Tunç, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor'un Yeni Gol Silahı: Halil İbrahim Sönmez - Son Dakika

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