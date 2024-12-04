Elif Ulutürk İtalya\'ya Transfer Oldu

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Ekol Voleybol Spor Kulübü'nün yıldızı Elif Ulutürk, İtalya'nın Pallavolo Pozzuoli takımına transfer oldu.

Elazığlı voleybolcu Elif Ulutürk, uluslararası arenada adını duyurmayı başardı. Ekol Voleybol Spor Kulübü'nün yetenekli sporcusu Elif Ulutürk, İtalya'nın Pallavolo Pozzuoli takımına transfer oldu. Ekol Voleybol Kulübü'nün altyapısından yetişen ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Elif Ulutürk, İtalya'nın köklü voleybol kulüplerinden birine transfer olmasıyla Elazığ'ın gururu oldu. Genç yaşına rağmen üstün kendini kanıtlayan Ulutürk, İtalya'daki yeni kulübünde de büyük bir başarı sergilemeye hazırlanıyor. - ELAZIĞ